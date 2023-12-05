🎓Вебинар: Изменения в трудовом законодательстве — 2024. ЕФС-1. Воинский учет. Изменения в ЛНА. 5 декабря в 16:00 мск!

Впереди 2024 год и сейчас необходимо подготовить новый пакет локальных нормативных актов на новый год. При этом надо учесть все изменения в ТК РФ и других нормативных актах чтобы не допустить ошибок. график отпусков. Также надо учесть изменения в воинском учете и в форме ЕФС-1.
Спикер вебинара — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
На вебинаре разберем:
Изменения и дополнения в ТК РФ: порядок оплаты переработки, премирование, выплаты дистанционным работникам, изменения по отдельным категориям работников и др.
Новое в ведении воинского учета: реестр воинского учета, новые сроки и формы извещений военкоматов и др.
Призывной возраст в 2024 году.
Штрафы за несодействие и непредставление сведений военкомату.
Новый порядок заполнения электронных трудовых книжек (п.1.1 ЕФС-1).
Ждем вас на вебинаре 5 декабря в 16:00 мск! Будьте готовы ко всем изменениям в трудовом законодательстве и ведите воинский учет без ошибок.
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