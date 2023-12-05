Суды вынесли приговоры мошенникам на Wildberries. Они похитили 385 млн рублей

Следствие установило всех участников мошеннической схемы, девяти преступникам уже огласили приговоры с разными сроками наказания, в том числе и лишение свободы до пяти лет. Также им придется возместить ущерб торговой площадке.

В мае 2021 года группа из 50 человек похитила у маркетплейса Wildberries больше 385 млн рублей. Суды вынесли приговор девяти преступникам, еще 14 человек привлекли к уголовной ответственности, в отношении остальных следствие продолжается. Об этом пишет «РБК».

Суды проходят в городах совершения преступления: четверо преступников были осуждены в Москве, трое — в Казани, двое — в Чувашии. Мошенники получили разные сроки наказания, включая лишение свободы на срок до пяти лет. Также им придется возместить ущерб маркетплейсу.

Схема мошенничества выглядела следующим образом: селлеры открывали магазин на Wildberries и заполняли его несуществующими цифровыми товарами с завышенными ценами. Например, билетами на круизное путешествие, сертификатами на поездки, прыжки с парашютом и т.д. После чего злоумышленники оформляли покупку своего же товара, но оплату не производили.

Система Wildberries отмечала факт покупки и переводила свои деньги поставщикам за несуществующий товар. Тогда система платежа была несовершенна, и площадка полагала, что покупатель уже перевел оплату.

В результате мошенники получали деньги на свои расчетные счета и обналичивали их.

Судя по всему, у них был какой-то технический баг, который и обнаружили злоумышленники. Если говорить про e-commerce в целом, то в ней фрода (попыток обмануть площадку. — РБК) много, и каждая компания с ним активно борется — потому что это убытки для бизнеса. В абсолютном большинстве случаев подобные схемы быстро обнаруживаются и пресекаются, поэтому и сами схемы живут недолго, — сказал источник «РБК».

Следствие установило личности всех участников схемы, сейчас расследование продолжается.