К матвыгоде можно применить вычет по НДФЛ

Даже если налоговый агент сообщил в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ с бывшего сотрудника в части дохода в виде матвыгоды, это не лишает сотрудника права на вычет по НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.11.2023 № 03-04-05/112401.

Речь идет о ситуации, когда человек уволился, и бывший работодатель простил ему долг по займу.

В этом случае у бывшего сотрудника образуется материальная выгода в виде прощенного займа и с нее надо заплатить НДФЛ. Удержать его не с чего (других доходов нет), поэтому налоговый агент должен сообщить в ИФНС до 25 февраля о невозможности удержания.

Налоговики насчитают налог и пришлют налоговое уведомление. Заплатить его надо будет до 1 декабря.

Возник вопрос, можно ли получить налоговый вычет по НДФЛ с этой матвыгоды (например, при покупке жилья). Ответ Минфина – можно. Правда, ведомство не описывает технологию этого процесса.

Матвыгода – это основная налоговая база по НДФЛ. А раз так, к такому доходу можно применить вычет.

Перечень налоговых баз (их 11 штук) – смотрите в нашей таблице.

Между тем, Минфин не уточняет, как такой вычет оформить, ведь доход будет фигурировать в налоговом уведомлении, а для вычета нужна декларация 3-НДФЛ.

Если заявить этот доход в 3-НДФЛ, есть вероятность, что его потом повторно включат в налоговое уведомление.

Кстати, ранее аналогичное разъяснение о возможности получения вычета по основной налоговой базе Минфин давала по доходам от процентов по вкладу. При этом также ведомство не описывает технологию получения вычета с такого недекларируемого дохода.