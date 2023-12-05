Как в 2024 году подтверждать ставку НДС 0%

Эксперт Марина Климова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала, какие изменения по НДС будут в 2024 году.
Начиная с 1 января 2024 года компании должны подтверждать нулевую ставку НДС. Для этого нужно представлять электронные реестры со сведениями из деклараций на товары и данными из контракта на реализацию (поставку).
Для упрощения подтверждения нулевой ставки НДС запустили сервис «Офис экспортера».
С помощью этого сервиса не понадобится предоставлять бумажные документы, достаточно быстро сформировать электронный реестр, куда включены сведения из ДТ, а также перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Сервис также может помочь подготовить обязательные электронные реестры ДТ для экспресс-грузов или реестры таможенных деклараций CN 23 в случае отправки товаров международными почтовыми отправлениями.
С 1 января 2024 года станет обязательным предоставлять реестры только в электронном виде.
Если документы для подтверждения ставки НДС 0% не собраны в 180-дневный срок с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта, моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в котором истекают 180 дней.
Это правило будет действовать с 1 января 2024 года.
Пока что, если документы собраны позже 180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта, налоговая база определяется на дату отгрузки товаров.
Если компания занимается экспортом в страны ЕАЭС и не предоставляет документы для подтверждения нулевой ставки в течение 180 дней с момента отгрузки товара, то НДС придется уплатить в бюджет за налоговый период, на который приходится дата отгрузки. Или в другой отчетный период, установленный законом страны-участника ЕАЭС.
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Комментарии1
Не поняла, т.е. по обычному экспорту будет база определяться в периоде истечения 180 к.дней, а при экспорте в страны ЕАЭС база будет определяться на момент отгрузки?