Как в 2024 году подтверждать ставку НДС 0%

На II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» объяснили, как в 2024 году предоставлять электронные реестры для подтверждения нулевой ставки НДС, а также что делать, если компания не успела собрать эти документы.

Эксперт Марина Климова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала, какие изменения по НДС будут в 2024 году.

Начиная с 1 января 2024 года компании должны подтверждать нулевую ставку НДС. Для этого нужно представлять электронные реестры со сведениями из деклараций на товары и данными из контракта на реализацию (поставку).

Для упрощения подтверждения нулевой ставки НДС запустили сервис «Офис экспортера».

С помощью этого сервиса не понадобится предоставлять бумажные документы, достаточно быстро сформировать электронный реестр, куда включены сведения из ДТ, а также перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Сервис также может помочь подготовить обязательные электронные реестры ДТ для экспресс-грузов или реестры таможенных деклараций CN 23 в случае отправки товаров международными почтовыми отправлениями.

С 1 января 2024 года станет обязательным предоставлять реестры только в электронном виде.

Если документы для подтверждения ставки НДС 0% не собраны в 180-дневный срок с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта, моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в котором истекают 180 дней.

Это правило будет действовать с 1 января 2024 года.

Пока что, если документы собраны позже 180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта, налоговая база определяется на дату отгрузки товаров.

Если компания занимается экспортом в страны ЕАЭС и не предоставляет документы для подтверждения нулевой ставки в течение 180 дней с момента отгрузки товара, то НДС придется уплатить в бюджет за налоговый период, на который приходится дата отгрузки. Или в другой отчетный период, установленный законом страны-участника ЕАЭС.