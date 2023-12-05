За два года стало в 1,5 раза больше сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей

Высокие зарплаты получают 24,5 тысяч сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

Число сотрудников с заработной платой больше 1 млн рублей за два года увеличилось в 1,5 раза, до 24,5 тыс. человек. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Больше половины высокооплачиваемых сотрудников работают в Москве (14,7 тыс. человек).

В Санкт-Петербурге больше 1 млн рублей получают 1,95 тыс. человек, а в Подмосковье – 1,44 тыс. человек.

Зарплату свыше 1 млн рублей получают руководители в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс. человек), в области финансов и страховании (3,66 тыс. человек).

3,18 тыс. сотрудников-миллионеров работают в юриспруденции, консалтинге, занимаются инженерно-техническим проектированием, научными исследованиям и маркетингом.

Также высокую зарплату получают 2,5 тыс. специалистов в области IT, телекоммуникаций, телевидения, радио и издательской деятельности.