Зарплата

За два года стало в 1,5 раза больше сотрудников с зарплатой свыше 1 млн рублей

Высокие зарплаты получают 24,5 тысяч сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

Число сотрудников с заработной платой больше 1 млн рублей за два года увеличилось в 1,5 раза, до 24,5 тыс. человек. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Больше половины высокооплачиваемых сотрудников работают в Москве (14,7 тыс. человек).

В Санкт-Петербурге больше 1 млн рублей получают 1,95 тыс. человек, а в Подмосковье – 1,44 тыс. человек.

Зарплату свыше 1 млн рублей получают руководители в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс. человек), в области финансов и страховании (3,66 тыс. человек).

3,18 тыс. сотрудников-миллионеров работают в юриспруденции, консалтинге, занимаются инженерно-техническим проектированием, научными исследованиям и маркетингом.

Также высокую зарплату получают 2,5 тыс. специалистов в области IT, телекоммуникаций, телевидения, радио и издательской деятельности.

Комментарии

4
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 46 минут назад

    1 млн - это в месяц, или в день?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 9 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    а если в год? тогда совсем плохо

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 7 минут назад

      В Санкт-Петербурге больше 1 млн рублей получают 1,95 тыс. человек, а в Подмосковье – 1,44 тыс. человек.

      а в подмосковье вообще кошмар - как они выживают на эти копейки?!

  • Логотип revita
    revita 6 секунд назад

    Главный бухгалтер

    С 17,61 тыс.специалистов мы определились, а кто эти остальные 6,89 тыс. нуждающиеся? 

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