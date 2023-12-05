🌻 Проблема семечек решена. НДС стал 10% задним числом

Их внесли ко второму чтению правительственного законопроекта.
Поясним суть проблемы. Есть перечнь продовольственных товаров, облагаемых по ставке 10%. Туда входят, в том числе, зерна (семена). Но ставка НДС 10% можно применять, только если семена идут в пищу.
Минфин разъяснил, что на семена сахарной свеклы, а также кукурузы и подсолнечника ставка 10% не применяется.
За аграриев вступились депутаты Госдумы. Также в пользу ставки 10% высказался Минсельхоз (письмо от 16.02.2023 № АР-192-23/3292).
Теперь в НК четко пропишут, что для обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы применяется ставка НДС 10%.
Эта норма будет применяться с 1 января 2020 года (то есть, задним числом).
Комментарии3
Главный бухгалтер
Ну, теперь начнётся новая проблема
Как абкладывать, если семена не обработаны??
И что делать со всеми остальными семенами кроме подсолнухов и кукурузы??
Главный бухгалтер
Не болтайте ерундой!
Ничего не наладится! Наоборот: всё только начинается!
Ещё бы! Если писать ВОТ ТАК, то кроме дополнительных вопросов, ничего не возникает. Причём даже у тех, кто и вовсе не связан с сельским хозяйством и никаких семян никогда не видел!
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Красота - задним число. И не с 01.01.2023, а сразу с 2020. А что же не с 2000 или 1900