🌻 Проблема семечек решена. НДС стал 10% задним числом

Сейчас запрещено применять пониженную ставку НДС на семена, потому что они предназначены не для еды. В последнее время по этой теме разгорелся скандал. Теперь все наладится. Готовы поправки в НК РФ.

Их внесли ко второму чтению правительственного законопроекта.

Поясним суть проблемы. Есть перечнь продовольственных товаров, облагаемых по ставке 10%. Туда входят, в том числе, зерна (семена). Но ставка НДС 10% можно применять, только если семена идут в пищу.

Минфин разъяснил, что на семена сахарной свеклы, а также кукурузы и подсолнечника ставка 10% не применяется.

За аграриев вступились депутаты Госдумы. Также в пользу ставки 10% высказался Минсельхоз (письмо от 16.02.2023 № АР-192-23/3292).

Теперь в НК четко пропишут, что для обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы применяется ставка НДС 10%.

Эта норма будет применяться с 1 января 2020 года (то есть, задним числом).