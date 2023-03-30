НДС

🍑 Минфин поменял свое мнение по НДС на семена, которые люди не едят

Если семена идут на посев, а не в пищу, то ставка НДС по ним будет 20%, а не 10%. Между тем год назад у фискалов было иное мнение на этот счет.

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На вопрос по поводу семян сахарной свеклы ответил Минфин в письме от 01.03.2023 № 03-07-07/16974.

Продовольственные товары из перечня облагаются НДС по ставке 10%. В этом перечне есть, в том числе, и семена.

Но по ним ставка НДС 10% недопустима, если они не идут в пищу.

При этом ранее в письме от 16.09.2022 № 03-07-07/89907 Минфин утверждал обратное – что в любом случае по семенам ставка НДС 10%.

Но теперь мнение поменялось. Основание – Определение Верховного суда от 17.06.2022. По нему ставка 10% применима только для семян, которые годятся только для употребления в пищу.

Если компания продает семена для посева, а не для пищевых целей, она должна платить НДС 20%.

Кстати, в Госдуме призывают разобраться с этим вопросом, чтобы сложившаяся ситуация разрешилась в интересах агропромышленного комплекса.

Сейчас аграрии опасаются, что их заставят пересчитывать налог за три прошедших года.

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