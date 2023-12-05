Вкладчики смогут открывать социальные счета в банках

Социальные вклады будут привязаны к ключевой ставке Центробанка на момент начисления процентов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит малообеспеченным открывать социальные вклады на сумму до 50 тыс. рублей. Банки не будут брать плату за открытие и ведение такого счета.

Каждый месяц социальные вкладчики будут получать проценты из расчета: ключевая ставка ЦБ + 1%.

Открыть такой вклад или счет будет можно только онлайн на портале Госуслуги.

Длительность – один год с возможностью пролонгации. Но при условии, что вкладчик продолжит получать субсидии от государства и не выйдет из категории малоимущих.

Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит создать механизм обеспечения гарантированного дохода по счетам и вкладам малообеспеченных граждан, — говорится в пояснительной записке.

Операции по социальному счету будут только в рублях с использованием карты «Мир».