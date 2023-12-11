Нотариат

Госдума: дарственные на жилье чужим людям можно будет оформить только через нотариусов

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий оформлять через нотариуса подаренное чужим людям жилье. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс.

Договоры дарения на квартиру в простой письменной форме родственники оформляют довольно часто, безвозмездная передача жилья посторонним людям случается реже, но порой оборачивается трагедией, поскольку на улице потом оказываются престарелые и люди зависимостью или психическими заболеваниями. Поэтому в Госдуме решили ввести дополнительные гарантии того, что при дарении не совершается никакого обмана, написала «Парламентская газета».

Башкирские парламентарии внесли в Госдуму законопроект, предлагающий нотариально заверять договоры дарения, где даритель и одаряемый не состоят в родственных связях.

«Договоры дарения недвижимости, по которым одаряемые не являются для дарителя родственниками, являются маркером социального риска», — подчеркивают разработчики проекта.

Сейчас, чтобы подарить квартиру, достаточно прийти в МФЦ и подписать необходимые документы. Порядок упрощенного оформления сделок удобен для граждан, но при этом «широко используется преступниками для обмана доверчивых людей».

Участие нотариуса не только гарантирует правовую чистоту, но и помогает сэкономить время и силы. Так, например, он сам запрашивает все необходимые справки и направляет документы в Росреестр, чтобы право собственности на недвижимость перешло от дарителя к одаряемому. Регистрация происходит в ускоренном режиме, всего за один рабочий день.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 30 сек

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Не уверена (?), что поможет, если хотят отобрать (подарить) жилье, данная мера не спасет, нотариусы бывают в «доле».

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Логотип Клерк
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