Разработали новую справку о доходах IT-компании

Чтобы получить аккредитацию, IT-компания должна подтвердить, что доля профильных доходов составляет не менее 30%. Для этого в Минцифры надо направить справку.

Ее форму разработали. На федеральном портале сегодня опубликован проект.

Доход от IT-деятельности считают по итогам прошлого года. Если организация зарегистрирована в этом году, то в справке надо указать доход с момента регистрации до момента подачи документов.

Перечни профильных доходов IT-компаний для аккредитации и налоговых льгот – разные. Не перепутайте.

Перечень для аккредитации смотрите в приказе Минцифры от 11.05.2023 № 449.

Перечень для льгот, а также разъяснения Минфина по отдельным позициям этого перечня мы разбирали здесь.

Комментарий главного редактора «Клерка» Положение о госаккредитации IT-компаний утверждено постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729. Скоро Минцифры обновит регламент для оказания услуги по аккредитации. Подавать заявление компании будут на новом бланке. Там надо будет указывать дату рождения директора компании. Это необходимо, чтобы Минцифры могло сделать запрос в МВД о несудимости директора.

Новая справка, которую разработали в Минцифры, будет формироваться автоматически, когда компания заполняет данные для аккредитации через Госуслуги.