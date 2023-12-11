Как навести порядок в учете и распределении ресурсов для роста бизнеса в сфере услуг, расскажут на вебинаре от CRM Academy

15 декабря пройдет вебинар по CRM и автоматизации бизнес-процессов от CRM Academy.
Вебинар поможет автоматизировать процессы предпринимателям, которые ведут бизнес в сфере услуг. Это салоны красоты, автосервисы, образование, медицина, бытовые услуги, организация событий и мероприятий.
Спикеры — Тарас Савкин, эксперт по CRM и автоматизации бизнес-процессов; Екатерина Федосова, владелец продукта SberCRM Услуги; Расоев Андро, руководитель отдела продаж Сбер Бизнес Софт (Эксперт в области продуктов SaaS).
Вебинар поможет понять как автоматизировать процессы предпринимателям, которые ведут бизнес в сфере услуг. Это салоны красоты, автосервисы, образование, медицина, бытовые услуги, организация событий и мероприятий.
CRM Academy – интегратор IT-инструментов для бизнеса. CRM, бизнес-процессы, управление проектами, контроль качества продаж. Входим в 20-ку лучших партнеров Битрикс24.
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