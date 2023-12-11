Компания с доходом в 20 млн рублей не может применять кассовый метод на ОСНО, но может применять УСН

Сейчас при выручке до 1 млн рублей в квартал можно применят кассовый метод в налоговом учете. Этот лимит предложили увеличить до 20 млн рублей. Но Минфин против.

Причина – при кассовом методе компания не сможет сформировать реальные финансовые показатели своей финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, при доходе до 200 млн рублей (с учетом индексации) можно применять УСН. И лимит в 20 млн рублей вписывается в этот параметр.

Так что хотите кассовый метод – переходите на УСН, советует Минфин в письме от 20.07.2023 № 03-03-06/1/61674.

Лимиты для перехода и использования УСН смотрите в нашей таблице.