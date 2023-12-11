Компания с доходом в 20 млн рублей не может применять кассовый метод на ОСНО, но может применять УСН

Причина – при кассовом методе компания не сможет сформировать реальные финансовые показатели своей финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, при доходе до 200 млн рублей (с учетом индексации) можно применять УСН. И лимит в 20 млн рублей вписывается в этот параметр.
Так что хотите кассовый метод – переходите на УСН, советует Минфин в письме от 20.07.2023 № 03-03-06/1/61674.
Лимиты для перехода и использования УСН смотрите в нашей таблице.
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