С предприятий в новых регионах не будут взыскивать долги до 2026 года

Государственные и муниципальные предприятия из новых регионов могут получить мораторий на принудительное взыскание долгов.

В Госдуму внесли законопроект, по которому принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных организаций будет приостановлено до 1 января 2026 года.

Закон будет распространяться на обязательства, возникшие до 30 сентября 2022 года. Исключение составят выплаты по возмещению вреда здоровью, выходных пособий, компенсаций в связи с гибелью кормильца, а также авторских вознаграждений.

Принудительному взысканию не будут подлежать обязательства по кредитам перед юрлицами, которые зарегистрированы на территории Украины.

По таким обязательствам, а также обременения прав на недвижимое имущество, обеспечивающие исполнение указанных обязательств, включая ипотеку (залог недвижимости), были прекращены (признаны недействительными) в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, — сказано в пояснительной записке.

В июле 2023 года Владимир Путин принял закон, по которому до 1 января 2026 года банки и МФО не будут взыскивать долги жителей новых регионов.