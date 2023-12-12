Какую упрощенку выбрать – «доходы» или доходы минус расходы»: таблица

При УСН «доходы» налог составляет 6% от суммы доходов. Расходы на размер налога не влияют вообще. Региональным законом ставка налога может быть снижена до 1%.
Про право регионов снижать ставки по УСН мы рассказывали здесь.
При УСН «доходы минус расходы» налог составляет 15% от разницы между доходами и расходами и в любом случае не может быть ниже 1% от суммы дохода (минимальный налог). Региональным законом ставка налога может быть снижена до 5%.
Соответственно, когда расходы менее 60% от доходов, выгоднее применять объект «доходы», когда расходы больше 60% – выгоднее объект «доходы минус расходы».
УСН «доходы» 6%
УСН «доходы минус расходы» 15%
Доходы = 10 000 000
Расходы = 2 000 000
(расходы – 20% от доходов)
600 000
1 200 000
Доходы = 10 000 000
Расходы = 5 000 000
(расходы – 50% от доходов)
600 000
750 000
Доходы = 10 000 000
Расходы = 6 000 000
(расходы – 60% от доходов)
600 000
600 000
Доходы = 10 000 000
Расходы = 7 000 000
(расходы – 70% от доходов)
600 000
450 000
Доходы = 10 000 000
Расходы = 9 500 000
(расходы – 95% от доходов)
600 000
100 000
При этом для УСН действуют лимиты по доходам. Таблица с лимитами на 2024 год – здесь.
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