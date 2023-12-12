Какую упрощенку выбрать – «доходы» или доходы минус расходы»: таблица

Выбирая режим УСН, многие бизнесмены задумываются, какой объект более выгоден – «доходы» или «доходы минус расходы». Смотрите расчеты в таблице.

При УСН «доходы» налог составляет 6% от суммы доходов. Расходы на размер налога не влияют вообще. Региональным законом ставка налога может быть снижена до 1%.

Про право регионов снижать ставки по УСН мы рассказывали здесь.

При УСН «доходы минус расходы» налог составляет 15% от разницы между доходами и расходами и в любом случае не может быть ниже 1% от суммы дохода (минимальный налог). Региональным законом ставка налога может быть снижена до 5%.

Соответственно, когда расходы менее 60% от доходов, выгоднее применять объект «доходы», когда расходы больше 60% – выгоднее объект «доходы минус расходы».

УСН «доходы» 6% УСН «доходы минус расходы» 15% Доходы = 10 000 000 Расходы = 2 000 000 (расходы – 20% от доходов) 600 000 1 200 000 Доходы = 10 000 000 Расходы = 5 000 000 (расходы – 50% от доходов) 600 000 750 000 Доходы = 10 000 000 Расходы = 6 000 000 (расходы – 60% от доходов) 600 000 600 000 Доходы = 10 000 000 Расходы = 7 000 000 (расходы – 70% от доходов) 600 000 450 000 Доходы = 10 000 000 Расходы = 9 500 000 (расходы – 95% от доходов) 600 000 100 000

При этом для УСН действуют лимиты по доходам. Таблица с лимитами на 2024 год – здесь.