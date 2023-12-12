Маркетинг

Честный ЗНАК: кроссовки подешевели на 29%

За год средняя стоимость кроссовок упала с 5 563 до 3 976 рублей. Предложение на обувном рынке выросло на 44%.

В октябре 2023 года средняя стоимость кроссовок упала на 29%, до 3 976 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на систему маркировки «Честный ЗНАК».

В том же месяце 2022 года средняя цена кроссовок достигала 5 563 рублей.

Средняя цена кроссовок за год снизилась в силу ряда факторов. Во-первых, изменение структуры спроса — россияне чаще отдают предпочтении кроссовкам с более демократичной ценовой политикой, — сказала руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина.

Также на снижение стоимости повлиял уход европейских брендов с российского рынка. Им на смену пришли китайские производители с демократичной ценовой политикой.

За год предложение на обувном рынке выросло почти на 44%, а с января по октябрь 2023 года продажи одежды увеличились на 26%.

Узнайте больше о маркировке: что уже маркируют с сентября 2023 года и для каких товаров правила изменятся в ближайшем будущем.

Комментарии

2
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    46 мин

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    Кроссовки👟 вам не яйца🥚

    Это вам не это😉

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    41 мин

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Как хорошо сразу стало

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