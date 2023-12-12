Как менялись бюджеты на рекламу российских банков в 2023 году

Российские банки активно вкладывались в рекламу в этом году. Лидеры роста по расходам — «Сбер» и «Тинькофф» (данные Starlink). Также в рейтинг крупнейших рекламодателей попали «Альфа-Банк», ВТБ и Совкомбанк — но они наращивают расходы не так активно.

По размеру бюджета «Сбер» очень заметно выделяется на фоне других крупных компаний: за девять месяцев 2023 банк потратил на офлайн-рекламу примерно в 4 раза больше.