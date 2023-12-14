Как сформировать график отпусков в 1С:ЗУП

До 18 декабря 2023 года компаниям нужно утвердить график отпусков на 2024 год. Его можно оформить по форме Т-7 в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Об этом сказано на сайте 1С.
Чтобы создать документ перейдите в раздел «Кадры — Графики, переносы отпусков». Там можно заполнить таблицу по сотрудникам и желаемым периодам отдыха по кнопам «Подбор» и «Добавить».
Установить время отпуска можно отдельно по каждому подразделению. Для этого нажмите «Подбор» и в списке сотрудников укажите «По подразделениям». Программа покажет работников, по которым формируется график отпусков.
Если сотрудник имеет право на дополнительный отпуск, то программа автоматически укажет это в графе «Примечание».
В 1С:ЗУП можно загрузить уже подготовленную таблицу с графиком отпусков с помощью кнопки «Загрузить из файла». Как только документ будет выбран, форма будет заполнена автоматически.
Чтобы проверить информацию, перейдите по ссылке «Контроль остатков отпусков». В новом окне появятся отклонения запланированных дат отдыха сотрудников.
Если все в порядке, то можно провести документ и нажать на кнопку «График отпусков (Т-7)». Программа выведет форму для печати.
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