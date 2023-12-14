Как сформировать график отпусков в 1С:ЗУП

Работодателям нужно не забыть до 18 декабря утвердить график отпусков. Быстро сформировать документ можно в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8.

До 18 декабря 2023 года компаниям нужно утвердить график отпусков на 2024 год. Его можно оформить по форме Т-7 в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Об этом сказано на сайте 1С.

Чтобы создать документ перейдите в раздел «Кадры — Графики, переносы отпусков». Там можно заполнить таблицу по сотрудникам и желаемым периодам отдыха по кнопам «Подбор» и «Добавить».

Установить время отпуска можно отдельно по каждому подразделению. Для этого нажмите «Подбор» и в списке сотрудников укажите «По подразделениям». Программа покажет работников, по которым формируется график отпусков.

Если сотрудник имеет право на дополнительный отпуск, то программа автоматически укажет это в графе «Примечание».

В 1С:ЗУП можно загрузить уже подготовленную таблицу с графиком отпусков с помощью кнопки «Загрузить из файла». Как только документ будет выбран, форма будет заполнена автоматически.

Чтобы проверить информацию, перейдите по ссылке «Контроль остатков отпусков». В новом окне появятся отклонения запланированных дат отдыха сотрудников.

Если все в порядке, то можно провести документ и нажать на кнопку «График отпусков (Т-7)». Программа выведет форму для печати.