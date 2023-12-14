Лауреаты премий в области культуры могут не платить НДФЛ

Правительство расширило список премий, лауреаты которых освобождены от уплаты НДФЛ. Об этом сказано на сайте кабмина.
От налога с полученного вознаграждения освобождены те, кто получил следующие премии:
за вклад в развитие народного творчества «Душа России». Размер вознаграждения составляет 500 тыс. рублей.
за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Три лучших коллектива могут получить по 3 млн рублей.
за вклад в развитие театрального искусства имена Федора Волкова. Премия присуждается трем лауреатам, ее размер составляет 1 млн рублей.
Постановление об освобождении лауреатов премий в области культуры от НДФЛ полученного вознаграждения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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