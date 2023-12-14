Лауреаты премий в области культуры могут не платить НДФЛ

Если в системе появится отчёт подписанный ЭЦП декретницей-ИП, то она слетает с пособий?

Добрый день, коллеги! Ситуация следующая: ИП (бухгалтер на аутсорсе) собирается в декрет. Добровольный взнос уплачен. На вопрос как не лишиться пособия по БиР и до 1,5 лет в СФР ответили: не должна осуществляться деятельность ИП, а именно не должны быть поступления на р/с от клиентов.