Пять изменений по УСН с 2024 года: обзор

1. Лимиты
На 2024 год установлен коэффициент-дефлятор по УСН – 1,329.
Таким образом, лимиты доходы по УСН в 2024 году такие:
199,35 млн рублей – для стандартных ставок УСН;
265,8 млн рублей – для повышенных ставок УСН;
149,51 млн рублей – для перехода на УСН с 01.01.2024.
Новые коэффициенты-дефляторы для разных налогов мы разбирали тут.
2. Книга учета
С 2024 года будет новая книга учета доходов и расходов по УСН. В частности, там не будет раздела IV, в котором отражают взносы, уменьшающие налог.
На титульном листе не надо будет указывать адрес организации и ИП.
О новой книге мы рассказывали тут.
3. Декларация
По новой декларации надо отчитываться в 2024 году за 2023 год. Но налоговики разрешали уже за 2022 год сдавать отчет как по старой форме декларации, так и по новой.
Что поменялось в новой декларации по сравнению со старой, мы разбирали здесь.
4. Смена адреса
Уточнили порядок применения ставки по УСН при переезде бизнеса в другой регион.
При изменении места нахождения организации (места жительства ИП) налог исчисляется по ставке, установленной законом субъекта РФ по новому адресу.
Сейчас этот нюанс Минфин разъясняет в письмах. С 2024 года это правило будет прописано в НК.
5. Уведомления по ЕНП
С 2024 года платить авансы по УСН платежками-02 нельзя. Все должны перейти на уведомления. В уведомлении надо указывать КБК налога по УСН и код периода:
34/01 – за 1 квартал;
34/02 – за 2 квартал;
34/03 – за 3 квартал.
Платить налог надо будет на КБК ЕНП. Образец платежки – здесь.
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