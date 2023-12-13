Пять изменений по УСН с 2024 года: обзор

В следующем году будут новые лимиты дохода по УСН, новые книги учета.

1. Лимиты

На 2024 год установлен коэффициент-дефлятор по УСН – 1,329.

Таким образом, лимиты доходы по УСН в 2024 году такие:

199,35 млн рублей – для стандартных ставок УСН;

265,8 млн рублей – для повышенных ставок УСН;

149,51 млн рублей – для перехода на УСН с 01.01.2024.

Новые коэффициенты-дефляторы для разных налогов мы разбирали тут.

2. Книга учета

С 2024 года будет новая книга учета доходов и расходов по УСН. В частности, там не будет раздела IV, в котором отражают взносы, уменьшающие налог.

На титульном листе не надо будет указывать адрес организации и ИП.

О новой книге мы рассказывали тут.

3. Декларация

По новой декларации надо отчитываться в 2024 году за 2023 год. Но налоговики разрешали уже за 2022 год сдавать отчет как по старой форме декларации, так и по новой.

Что поменялось в новой декларации по сравнению со старой, мы разбирали здесь.

4. Смена адреса

Уточнили порядок применения ставки по УСН при переезде бизнеса в другой регион.

При изменении места нахождения организации (места жительства ИП) налог исчисляется по ставке, установленной законом субъекта РФ по новому адресу.

Сейчас этот нюанс Минфин разъясняет в письмах. С 2024 года это правило будет прописано в НК.

5. Уведомления по ЕНП

С 2024 года платить авансы по УСН платежками-02 нельзя. Все должны перейти на уведомления. В уведомлении надо указывать КБК налога по УСН и код периода:

34/01 – за 1 квартал;

34/02 – за 2 квартал;

34/03 – за 3 квартал.

Платить налог надо будет на КБК ЕНП. Образец платежки – здесь.