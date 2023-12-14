Депутаты продлят дачную амнистию до 2031 года

Упрощенная регистрация прав на дачные постройки уже помогла более 15 млн человек. Дачная амнистия будет действовать до 1 марта 2031 года.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому садоводы смогут зарегистрировать права на общее имущество товариществ и поставить здания на кадастровый учет до 1 марта 2031 года.

Сейчас упрощенная регистрация прав на дачные постройки, возведенные до 2004 года, действует до 1 января 2024 года. После чего объекты придется ставить на учет через суд.

Количество тех, кому помогла дачная амнистия, превысило 15 млн. Уменьшены и сроки по кадастровому учету и регистрации прав, сейчас на это уходит в среднем два дня, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дачную амнистию решили продлить, поскольку не все садоводы успели воспользоваться упрощенным порядком регистрации. Нужно поставить на учет сторожки, водонапорные башни, гаражи, дома правления и строения, которые используются для общих нужд СНТ.