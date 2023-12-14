Отпуска

Разделение отпуска на части отражается в графике отпусков

Отпуск можно делить на части, если работодатель и работник согласны на такое деление. Но в любом случае одна из частей отпуска не должна быть менее 14 дней.
29

Компания согласна предоставлять отпуск частями, но хочет, чтобы сотрудник не дробили отпуск слишком мелко. В локальном акте хотят прописать, что одна часть должны быть не менее 14 дней, остальные – не менее 7 дней.

Можно ли издать такой нормативный акт? Этот вопрос задали Минтруду.

Ведомство прямого ответа на этот вопрос не дало.

В письме от 01.11.2023 № 14-6/ООГ-6853 говорится, что в ТК РФ нет требования о продолжительности других частей отпуска (оставшихся 14 дней).

Они определяются графиком отпусков и соглашением сторон трудового договора.

Если стороны не могут достичь соглашения, то отпуск дает целиком.

Что касается нормативного акта компании про деление отпусков, то принимать нормативку компании может в пределах их компетенции в соответствии с трудовым законодательством.

График отпусков на 2024 год: бланк + образец.

Разъяснения про график отпусков — здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Отпуска

    Разделение отпуска на части отражается в графике отпусков

    Отпуск можно делить на части, если работодатель и работник согласны на такое деление. Но в любом случае одна из частей отпуска не должна быть менее 14 дней.

    29
    Логотип happy@
    happy@

    Раньше было лучше. Дивный бухгалтерский мир

    Недавно ходила на собеседования и была в шоке. Мне приходилось доказывать, что я умею читать отчёты и вести первичную документацию.

    2
    584

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип happy@
    happy@

    Важные новшества для бухгалтера, которые заработают с 1 января 2024 года

    С 1 января 2024 года на бухгалтеров ожидают значимые изменения. В этой подборке мы собрали новые ключевые нормативные документы, которые вступят в силу с начала года. Обратите внимание на эти изменения, так как они окажут влияние на повседневную работу бухгалтеров в новом году.

    299
    Логотип Владимир Туров
    Владимир Туров

    В России введут карательную психиатрию? / Налог на бездетность / Купля-продажа авто через Госуслуги

    Продолжаю обзор на свеженькие нормативные акты и законы. Они останутся актуальными еще долго, так как они начнут действовать постепенно начиная с 2024 года.

    130

    Куплю-продажу автомобиля можно осуществить с помощью госуслуг

    Обновление сервиса купли-продажи «Безопасная сделка: оформляйте и оплачивайте покупку авто через госуслуги» позволяет не только заключить электронный договор, но и произвести платеж через аккредитив.

    90
    Логотип ToT
    ToT

    1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе

    Как же мы выросли за последний год. Оглядываться назад просто некогда. А кажется, что еще так много нужно сделать, что бы каждому бухгалтеру в России жить было хорошо. Рассказываю важные цифры нашего проекта.

    1577 студентов в «Центре обучения Клерка» и 217 единиц контента в день и третья кухня в офисе
    6
    128

    На сайте ФНС обновился калькулятор для расчета стоимости патента

    Поторопитесь, если еще не решили, какую систему налогообложения применять в 2024 году.

    176

    Записи вебинаров

    702
    Новые видео от экспертов каждый день
    Право

    В Трибуне обсуждают интересный случай по разделу имущества супругов

    Почти всегда раздел имущества бывших супругов — дело крайне щепетильное и сложно. Но, когда квартиру делят спустя 20 лет после совместной жизни, все совсем запутано.

    319
    Бухгалтеры

    🎄Что 2024 год приготовил для бухгалтеров? Вы узнаете уже завтра на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

    За один день вы сможете подготовиться ко всем сюрпризам в работе бухгалтеров, к новым правилам. Успейте забрать свой билет, участвовать можно онлайн!

    147

    Число операторов ЦФА в России растёт

    Лидеры по количеству выпусков — «Сбер», Альфа-Банк и «Атомайз». Другие участники рынка пока не перешли рубеж в десять размещений.

    101
    Бесплатно с Налоговая отчетность

    Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

    Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

    Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности
    153

    США ввели санкции против Экспобанка

    Минфин США ввел санкции против Экспобанка, принадлежащего бизнесмену Игорю Киму.

    87
    Карьера бухгалтера

    Что делать, если друг стал вашим начальником. И чего стоит избегать, чтобы сохранить равновесие

    Если проводите на работе много времени, то у вас там появляются друзья. Днем — обсуждаете рабочие проекты, по выходным — ходите в кино или на шашлыки, по вечерам — обсуждаете начальника за чашкой чая. А потом случается так, что «друга по работе» повышают — и он становится боссом. Разбираемся, как себя вести, чтобы сохранить и дружбу, и уважение остальных коллег — и продолжать строить успешную карьеру.

    1
    489
    УСН

    Уменьшение патента на страховые взносы в 2024 году

    В середине 2023 года существенно изменился порядок уменьшения патента на страховые взносы. Разберем, как уменьшать налог по ПСН на отчисления по страхованию в 2024 году: что нужно учесть и как правильно заполнить уведомление на уменьшение.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    236
    Логотип Владимир Туров
    Владимир Туров
    Маркировка товаров

    Когда нельзя будет продать товары без маркировки. Рассмотрим постановление

    Уважаемые коллеги, этот документ крайне важен для каждого бизнесмена, главного бухгалтера, финансового директора и начальника отдела продаж, особенно если у вас есть торговая сеть или вы занимаетесь оптовыми поставками.

    1
    100
    Логотип dshestakov
    dshestakov
    Маркетинг

    Вставай, Наташа, Яндекс все уронил! Или что делать, если Директ перестал приносить заявки.

    Рекламная кампания хорошо работала несколько месяцев и вдруг сломалась? Лидов стало меньше или они пропали совсем. Возможно, количество заявок изменилось не сильно, но они стали дороже и рекламного бюджета уже не хватает. К сожалению, сегодня такая проблема — не редкость. Многие специалисты по контексту жалуются на нестабильность Яндекс Директа.

    Вставай, Наташа, Яндекс все уронил! Или что делать, если Директ перестал приносить заявки.
    53

    «Самолёт» покупает банк «Система»

    Ни «Самолёт», ни банк «Система» новости про покупку не комментируют.

    98

    Число самозанятых в России очень быстро увеличивается

    Прогноз Торгово-промышленной палаты — 10 млн человек по итогам первого квартала 2024 года.

    2
    119
    Учет в торговле

    Как оприходовать товар без документов

    В деятельности любой компании может случиться так, что на склад поступили товары без документов. Как их оприходовать и какой акт при этом необходимо оформить, расскажем в нашей статье.

    2,7 тыс.
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Где проще всего получить ВНЖ с российским паспортом в 2024 году? На какие страны стоит обратить внимание?

    Ситуация в области получения вида на жительство (ВНЖ) для российских граждан продолжает стремительно изменяться. На пороге 2024 года некоторые страны сохраняют свою привлекательность для российских граждан, стремящихся обеспечить себе стабильное место проживания за границей.

    Где проще всего получить ВНЖ с российским паспортом в 2024 году? На какие страны стоит обратить внимание?
    68