Разделение отпуска на части отражается в графике отпусков

Отпуск можно делить на части, если работодатель и работник согласны на такое деление. Но в любом случае одна из частей отпуска не должна быть менее 14 дней.

Компания согласна предоставлять отпуск частями, но хочет, чтобы сотрудник не дробили отпуск слишком мелко. В локальном акте хотят прописать, что одна часть должны быть не менее 14 дней, остальные – не менее 7 дней.

Можно ли издать такой нормативный акт? Этот вопрос задали Минтруду.

Ведомство прямого ответа на этот вопрос не дало.

В письме от 01.11.2023 № 14-6/ООГ-6853 говорится, что в ТК РФ нет требования о продолжительности других частей отпуска (оставшихся 14 дней).

Они определяются графиком отпусков и соглашением сторон трудового договора.

Если стороны не могут достичь соглашения, то отпуск дает целиком.

Что касается нормативного акта компании про деление отпусков, то принимать нормативку компании может в пределах их компетенции в соответствии с трудовым законодательством.

График отпусков на 2024 год: бланк + образец.

Разъяснения про график отпусков — здесь.