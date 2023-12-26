На электронный документооборот в грузоперевозках перейдут самолеты и суда

Электронные перевозочные документы будет можно оформить на грузоперевозки водным и авиационным транспортом уже в 2024 году.

В 2024 году к системе электронного документооборота перевозки грузов присоединится водный и авиационный транспорт. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на директора Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полину Давыдову.

С этого года мы активно работаем над давно ожидаемой бизнесом национальной цифровой платформой, которая объединит в единое цифровое пространство перевозки всеми видами транспорта… Большой массив нормативной работы сейчас связан с завершением перехода на электронные документы — вся экономическая практика человечества «документов на бумаге» переходит в цифровой вариант, — сказала Полина Давыдова.

С сентября 2022 года по электронным перевозочным документам работает железнодорожный и автомобильный транспорт.

В системе можно оформить шесть типов документов для автотранспорта, включая основные — транспортную накладную и путевой лист. Электронные документы приравнены к бумажным.