Переход на ЭДО

На электронный документооборот в грузоперевозках перейдут самолеты и суда

Электронные перевозочные документы будет можно оформить на грузоперевозки водным и авиационным транспортом уже в 2024 году.
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В 2024 году к системе электронного документооборота перевозки грузов присоединится водный и авиационный транспорт. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на директора Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полину Давыдову.

С этого года мы активно работаем над давно ожидаемой бизнесом национальной цифровой платформой, которая объединит в единое цифровое пространство перевозки всеми видами транспорта… Большой массив нормативной работы сейчас связан с завершением перехода на электронные документы — вся экономическая практика человечества «документов на бумаге» переходит в цифровой вариант, — сказала Полина Давыдова.

С сентября 2022 года по электронным перевозочным документам работает железнодорожный и автомобильный транспорт.

В системе можно оформить шесть типов документов для автотранспорта, включая основные — транспортную накладную и путевой лист. Электронные документы приравнены к бумажным.

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