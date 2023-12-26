Владельцам контролируемых иностранных компаний продлят льготы по НДФЛ

Бизнесмены, которые не успели переоформить на себя российские активы под управлением КИК, будут иметь право на налоговую льготу в 2024 году.

Правительство поддержало идею депутатов продлить налоговые льготы по НДФЛ при переоформлении активов, которыми владеют россияне через контролируемые иностранные компании (КИК). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заключение кабмина.

Владельцы КИК смогут в течение 2024 года применять льготу, предусмотренную п. 60.2 ст. 217 НК.

Однако предусмотрены ограничения: льгота будет распространяться только на имущество на территории РФ и на акции отечественных компаний.

По мнению авторов инициативы, решение позволит защитить интересы резидентов, которые не успели переоформить на себя российские активы, которыми они управляют через КИК.

Законопроект будет внесен в Госдуму после доработки.