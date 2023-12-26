НДС

Решение Верховного суда: НДС нужно включать в страховое возмещение

Страховые компании должны возмещать ущерб вместе с налогом на добавленную стоимость.
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Верховный суд постановил, что страховщики обязаны возмещать НДС в случае признания случая страховым. Об этом пишет портал «Право.ру».

В 2018 году на производстве «Газпрома» произошла авария, ущерб от которой оценили в 20,7 млн рублей.

Предприятие получило от страховой компании «Согаз» выплату в размере 15,5 млн рублей. Из суммы вычли НДС на 3,2 млн рублей.

Московский арбитражный суд признал право «Газпрома» на компенсацию в полном объеме, однако апелляционная инстанция отменила это решение, поскольку ни договор, ни правила страхования не обязывают при выплатах возмещать НДС.

Верховный суд уточнил, что вопрос возмещения НДС регулируется Налоговым кодексом, а не договором. Без учета налога компания не сможет полностью восстановить поврежденное имущество.

У страховщика не было оснований для отказа в выплате суммы, равной НДС, — сказано в определении ВС.

Таким образом, суд отменил решение апелляционной инстанции и признал право компании на получение компенсации вместе с НДС.

Комментарии

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