Когда платить зарплату за декабрь и НДФЛ с нее: таблица

Срок уплаты НДФЛ и срок сдачи уведомления по ЕНП также зависит от фактической даты выплаты зарплаты.

Смотрите сроки в нашей таблице.

Подробно про декабрьскую зарплату читайте в нашей статье.

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