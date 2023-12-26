Когда платить зарплату за декабрь и НДФЛ с нее: таблица

Срок уплаты НДФЛ и срок сдачи уведомления по ЕНП также зависит от фактической даты выплаты зарплаты.
Смотрите сроки в нашей таблице.
Установленный срок выплаты
Когда выплачивать
Срок перечисления НДФЛ
Срок сдачи уведомления по ЕНП
01.01.2024
29.12.2023
29.12.2023
29.12.2023
02.01.2024
03.02.2024
04.01.2024
05.01.2024
06.01.2024
07.01.2024
08.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
29.01.2024
25.01.2024
10.01.2024
10.01.2024
11.01.2024
11.01.2024
12.01.2024
12.01.2024
13.01.2024
14.01.2024
15.01.2024
15.01.2024
Подробно про декабрьскую зарплату читайте в нашей статье.
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