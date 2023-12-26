Как ИП платить авансовые платежи по НДФЛ в 2024 году

ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой, по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев исчисляют сумму авансовых платежей по НДФЛ (за себя).
Срок уплаты авансовых платежей и сдачи уведомление по ним:
за 1 квартал – до 25 апреля,
за 2 квартал – до 25 июля,
за 3 квартал – до 25 октября.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Срок уплаты всех налогов – 28 число, но для авансов по НДФЛ срок в НК РФ остался прежним – 25 число.
Его хотят изменить (унифицировать). Есть проект, но пока он не внесен в Госдуму.
Окончательную сумму НДФЛ по итогам года надо перечислить не позднее 15 июля, следующего за ним года.
Код для уведомления:
за 1 квартал – 34/01 или 21/04;
за 2 квартал – 34/02 или 31/04:
за 3 квартал – 34/03 или 33/04.
За квартал (год) уведомление не сдают.
Про новые коды уведомлений по ЕНП на НДФЛ ИП мы писали здесь.
Платить авансы по НДФЛ в 2024 году надо только на ЕНП и сдавать уведомления. Платежки-02 применяться не будут.
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