При дарении клиентам подарочных карт нужно удерживать НДФЛ

Подарки физлицам дороже 4 тыс. рублей облагаются НДФЛ. Это касается как сотрудников компании, так и клиентов.

Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» обратилась к коллегам за советом по поводу учета и налогообложения операций с подарочными картами.

Директор компании на УСН «доходы» хочет закупить к Новому году подарочные карты номиналом 5 тыс. рублей («Золотое яблоко», Рив ГОШ, Лэтуаль) и дарить их клиентам.

Стоимость подарочных сертификатов свыше 4 тыс. рублей облагается НДФЛ (письмо Минфина от 07.09.2012 № 03-04-06/6-274).

Между тем, участники обсуждения отмечают, что в подобных ситуациях стараются «деперсонифицировать» получателей, чтобы не было повода для НДФЛ.

Кстати, если бы компания применяла ОСНО, то при передаче сертификатов пришлось бы еще платить НДС (письмо Минфина от 18.09.2023 № 03-07-11/88753).

А вы дарите сертификаты клиентам? Как оформляете?