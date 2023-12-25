🎓Вебинар: Новые правила составления графика отпусков. 20 декабря в 15:00 мск!

В этом году вступили в силу обновленные правила предоставления отпусков сотрудникам, сейчас надо разобраться, как составить график отпусков, чтобы избежать претензий контролеров.

Впереди 2024 год и сейчас необходимо подготовить график отпусков. Работодатель должен правильно и своевременно рассчитаться с работниками. Что учесть при составлении графика разберем вместе с экспертом по кадрам.

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Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На вебинаре разберем:

Ежегодное планирование отпусков работников. Обязанности работодателя.

Учет льготных категорий работников при планировании отпусков.

Организация составления графика отпусков: срок, запрос предложений работников, запрос мнения профсоюза.

Порядок заполнения формы графика отпусков. Доработка унифицированной формы.

Изменение в график отпусков.

Ждем вас на вебинаре 20 декабря в 15:00 мск!