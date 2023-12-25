🎓Вебинар: Новые правила составления графика отпусков. 20 декабря в 15:00 мск!

Впереди 2024 год и сейчас необходимо подготовить график отпусков. Работодатель должен правильно и своевременно рассчитаться с работниками. Что учесть при составлении графика разберем вместе с экспертом по кадрам.
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Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
На вебинаре разберем:
Ежегодное планирование отпусков работников. Обязанности работодателя.
Учет льготных категорий работников при планировании отпусков.
Организация составления графика отпусков: срок, запрос предложений работников, запрос мнения профсоюза.
Порядок заполнения формы графика отпусков. Доработка унифицированной формы.
Изменение в график отпусков.
Ждем вас на вебинаре 20 декабря в 15:00 мск!
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