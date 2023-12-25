Как увеличить продажи на маркетплейсах в 2024 году

Чтобы нарастить продажи и получить лояльных покупателей, бизнесменам нужно понимать тренды в сфере электронной коммерции.

В 2024 в сфере e-commerce очень важен персональный подход к покупателю. Современные технологии способны проанализировать поведение покупателя в интернете и предложить ему те товары или услуги, в которых он нуждается.

Персонализация заключается в рекомендации товаров, в личных скидках и индивидуальных предложениях о основе истории покупок.

Большинство пользователей интернета совершают покупки с мобильного телефона, поэтому очень важно адаптировать свой магазин для мобильных устройств.

Нейросети и искусственный интеллект могут анализировать поведение покупателей, поэтому они помогут предпринимателям адаптировать рекламные компании, уменьшить затраты и персонализировать ленту товаров. Это позволит увеличить продажи на 35%.

Для визуализации товаров можно применять следующие способы:

Видео-демонстрации товаров позволят покупателям «ощутить» продукт на расстоянии, увидеть его в действии.

360-градусные видео. Продавцы отмечают, что после всестороннего рассмотрения одежды или обуви, сократилось число возвратов на маркетплейсах.

Встроенные видеоотзывы. Писать долго и не всегда удобно, предложите своим покупателям оставить видеоотзыв. Такие отзывы выглядят более убедительными и внушают больше доверия, чем комментарии.

Живые трансляции. Пригласите на прямой эфир эксперта, так вы увеличите поток зрителей. Совмещая демонстрацию товара и ответы специалиста, вы стимулируете покупки в реальном времени.

AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность). Продвинутые пользователи оценят возможность «примерять» товары виртуально или видеть, как они будут выглядеть в реальной жизни.

Обучающие видео. Многие люди не читают инструкции, но ищут видеоролики о применении и свойствах товара в интернете.