Что важно сделать бухгалтеру до конца декабря

Очередной отчетный период стремительно приближается к концу. Рассказываем, что бухгалтеру надо успеть сделать до конца декабря.

Инвентаризация

Чтобы бухотчетность была достоверной, перед ее составлением надо провести инвентаризацию, напоминает Минфин в письме от 04.10.2023 № 07-01-10/94263.

Нужно проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

С 1 апреля 2025 года будет в обязательном порядке применяться ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», но можно применять его раньше.

График отпусков

До 17 декабря надо было утвердить график отпусков на 2024 год. Можно использовать унифицированную форму Т-7.

Нюансы заполнения этого графика мы разбирали тут.

Разъяснения Роструда про график отпусков – здесь.

Учетная политика

Ежегодно компании утверждают учетную политику для бухгалтерского и налогового учета.

В частности, в учетной политике на 2024 год надо прописать изменения по ФСБУ 14/2022.

Кстати, перейти на этот ФСБУ можно ретроспективно и альтернативным способом.

Переход на УСН

Если компания хочет перейти на УСН с 2024 года, надо подать уведомление до 09.01.2024.

Перейти на УСН с 2024 года можно, если доход за 9 месяцев 2023 года не превышает 149,51 млн рублей. Лимиты дохода по УСН на 2024 год смотрите здесь.