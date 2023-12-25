Что важно сделать бухгалтеру до конца декабря

Инвентаризация
Чтобы бухотчетность была достоверной, перед ее составлением надо провести инвентаризацию, напоминает Минфин в письме от 04.10.2023 № 07-01-10/94263.
Нужно проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
С 1 апреля 2025 года будет в обязательном порядке применяться ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», но можно применять его раньше.
График отпусков
До 17 декабря надо было утвердить график отпусков на 2024 год. Можно использовать унифицированную форму Т-7.
Нюансы заполнения этого графика мы разбирали тут.
Разъяснения Роструда про график отпусков – здесь.
Учетная политика
Ежегодно компании утверждают учетную политику для бухгалтерского и налогового учета.
В частности, в учетной политике на 2024 год надо прописать изменения по ФСБУ 14/2022.
Кстати, перейти на этот ФСБУ можно ретроспективно и альтернативным способом.
Переход на УСН
Если компания хочет перейти на УСН с 2024 года, надо подать уведомление до 09.01.2024.
Перейти на УСН с 2024 года можно, если доход за 9 месяцев 2023 года не превышает 149,51 млн рублей. Лимиты дохода по УСН на 2024 год смотрите здесь.
Правильно вести учет на УСН научат на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
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