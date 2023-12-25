Страховые выплаты по вкладам будут возмещать в полном объеме

Даже если у вкладчика есть кредит или долг перед банком, сумма страхового возмещения будет выплачена ему в полном объеме. Без вычета задолженности.

Совет Федерации поддержал законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования вкладов.

В систему страхования вкладов включили адвокатов, нотариусов и других лиц, если такие вклады открыты для ведения профессиональной деятельности.

Теперь страховое возмещение по вкладам физлиц, ИП, адвокатов и нотариусов будут выплачивать в полном объеме, без учета встречных требований.

Раньше при наступлении страхового случая от выплат отнималась сумма задолженности клиента перед банком.