Код ОКЗ в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо будет указывать чаще

Это предусмотрено порядком заполнения новой формы ЕФС-1 (утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).
Сейчас код ОКЗ нужен для таких случаев:
Прием;
Перевод;
Увольнение;
Приостановление;
Возобновление;
Начало договора ГПХ;
Окончание договора ГПХ.
С 2024 года надо будет указывать код ОКЗ еще и для мероприятия «Установление (присвоение)».
Это мероприятие означает установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации.
В таком случае в форме указывают разряд, уровень квалификации (класс, категория, классный чин и т. п.)
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Комментарии5
Еще одна прекрасная новость в этом каскаде новостей о ЕФС-1. Если сотрудник обучился/переобучился заочно/дистанционно и не поставил об этом в известность работодателя. Как кадровик узнает о случившемся событии. Интересно, а штраф будет за неподачу таких сведений?
а как сфр об этом узнает? мне кажется все эти формы - суть самодоносительство, чтобы контролерам проще было работать.
Воот, непонятно кому эта инфа может быть жизненно нужна, такое количество кодов ... чувствую себя ни бухгалтером, ни кадровиком, а радисткой Кэт, которая по любому случаю "стучит" кодировками в СФР.
Бухгалтер
Добрый день!
Благодарю Вас за прекрасную шутку :)
Надежда ККлерк
Речь о присвоении квалификации работодателем. Был слесарь разряда Х, присвоили разряд ХХ.
А не о том, что где-то на стороне работник получил образование по собственной инициативе.