Отчетность в СФР

Код ОКЗ в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо будет указывать чаще

В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 есть графа 6 «Код выполняемой функции». Там, в том числе, указывают код ОКЗ. Сейчас он нужен для 7 кадровых мероприятий. Будет – для восьми.
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Это предусмотрено порядком заполнения новой формы ЕФС-1 (утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).

Сейчас код ОКЗ нужен для таких случаев:

  • Прием;

  • Перевод;

  • Увольнение;

  • Приостановление;

  • Возобновление;

  • Начало договора ГПХ;

  • Окончание договора ГПХ.

С 2024 года надо будет указывать код ОКЗ еще и для мероприятия «Установление (присвоение)».

Это мероприятие означает установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации.

В таком случае в форме указывают разряд, уровень квалификации (класс, категория, классный чин и т. п.)

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Комментарии

5
  • Логотип ulyanafitness
    ulyanafitness 1 час

    Еще одна прекрасная новость в этом каскаде новостей о ЕФС-1. Если сотрудник обучился/переобучился заочно/дистанционно и не поставил об этом в известность работодателя. Как кадровик узнает о случившемся событии. Интересно, а штраф будет за неподачу таких сведений?

    • Логотип 1337452@
      1337452@
      58 мин

      а как сфр об этом узнает? мне кажется все эти формы - суть самодоносительство, чтобы контролерам проще было работать.

      • Логотип ulyanafitness
        ulyanafitness 54 мин

        Воот, непонятно кому эта инфа может быть жизненно нужна, такое количество кодов ... чувствую себя ни бухгалтером, ни кадровиком, а радисткой Кэт, которая по любому случаю "стучит" кодировками в СФР. 

        • Логотип akiadab
          akiadab 41 мин

          Бухгалтер

          Добрый день!

          Благодарю Вас за прекрасную шутку :)

    • Логотип Над.К
      Над.К
      Сотрудник
      22 мин

      Надежда ККлерк

      Речь о присвоении квалификации работодателем. Был слесарь разряда Х, присвоили разряд ХХ.
      А не о том, что где-то на стороне работник получил образование по собственной инициативе.

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