Код ОКЗ в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо будет указывать чаще

Это предусмотрено порядком заполнения новой формы ЕФС-1 (утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).

Сейчас код ОКЗ нужен для таких случаев:

С 2024 года надо будет указывать код ОКЗ еще и для мероприятия «Установление (присвоение)».

Это мероприятие означает установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации.

В таком случае в форме указывают разряд, уровень квалификации (класс, категория, классный чин и т. п.)

Подобрать код ОКЗ можно в нашем сервисе.

Правильно заполнять ЕФС-1 научат на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы сможете применять знания на практике, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги с учетом всех изменений 2024 года.

До конца декабря записаться на курс можно по цене 2023 года, всего за 9 900 рублей! Записывайтесь сейчас и учитесь в 2024 году.

Записаться

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.