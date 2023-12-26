При выдаче кредита у россиян будут требовать ИНН

Госдума примет законопроект о самозапрете на кредиты в начале 2024 г., он начнет действовать в 2025 г. и ограничит выдачу кредитов без предоставления ИНН. Банки будут сверять данные с реестром самозапретов.
Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут «РБК».
«Финорганизации будут обращаться в бюро кредитных историй и получать от них информацию, можно ли одобрить ссуду клиенту. Регулятор предлагает, чтобы банки запрашивали данные у всех четырех БКИ, чтобы избежать возможных ошибок. А банки настаивают на запросе только в одном бюро», — сообщил он.
Как отмечает Аксаков, в документе прописали, что закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года. Это связано с тем, что он потребует «серьезной технологической перенастройки систем» — нужно наладить взаимодействие банков и БКИ.
Комментарии4
Ирина
То есть, если не предоставил ИНН, то - самозапретил, так что ли?
Олег КолесниковБухгалтер
Я так понял, что сам факт самозапрета будет прикреплен к ИНН
Ирина
Степлером? Человек обращается за кредитом с паспортом - паспортных данных не хватает? Истории про то, что у кого-то есть два СНИЛС - помню, два ИНН - помню. А паспортные данные вроде не задваивают.
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Ну есть же "Петров" и "Башаров"... У них и затроиться может