При выдаче кредита у россиян будут требовать ИНН

Россияне смогут получать кредиты только после предъявления ИНН — он будет идентификатором для установки самозапрета на выдачу займов.

Госдума примет законопроект о самозапрете на кредиты в начале 2024 г., он начнет действовать в 2025 г. и ограничит выдачу кредитов без предоставления ИНН. Банки будут сверять данные с реестром самозапретов.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут «РБК».

«Финорганизации будут обращаться в бюро кредитных историй и получать от них информацию, можно ли одобрить ссуду клиенту. Регулятор предлагает, чтобы банки запрашивали данные у всех четырех БКИ, чтобы избежать возможных ошибок. А банки настаивают на запросе только в одном бюро», — сообщил он.

Как отмечает Аксаков, в документе прописали, что закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года. Это связано с тем, что он потребует «серьезной технологической перенастройки систем» — нужно наладить взаимодействие банков и БКИ.