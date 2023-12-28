Власти хотят обязать магазины продавать отечественную технику

Минпромторг создаст список товаров отечественного производства, которые будут приоритетными для продажи в онлайн и в офлайн магазинах.

Правительство планирует установить обязательный минимум российской электроники, которая должна продаваться в онлайн и в офлайн магазинах. Об этом пишет «Коммерсант».

Минпромторг определит группы товаров отечественного производства. Для них появится отдельная «полка».

Крупные маркетплейсы уже начали заключать с российскими производителями электроники соглашения о размещении их продукции на площадках.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что российская техника широко представлена в сегменте крупногабаритных товаров для дома и кухни. В третьем и четвертом квартала 2023 года доля российских брендов зарубежной сборки выросла в три раза по сравнению с прошлым годом и составила около 10% ассортимента.

В июне 2023 года депутаты подготовили законопроект о «российских полках» в магазинах, чтобы увеличить долю отечественных товаров до 50%. Тогда речь шла о бытовой химии и косметике.

В октябре документы направили в правительство на согласование. Если законопроект одобрят, то он начнет действовать с 1 марта 2024 года, а все товары онлайн и офлайн магазинов разобьют на российские и иностранные.

Первые 50 мест в поисковой выдаче на торговых площадках отдадут товарам отечественного производства.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что законопроект окажет негативное влияние на маркетплейсы. Это попытка вмешаться в поисковую выдачу, которую интернет-магазины генерируют по запросам покупателей.