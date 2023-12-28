Новости для бухгалтера
Госзакупки

Автотранспортные компании незаконно заключили госконтракты на 798 млн рублей

ФАС разоблачила сговор между автотранспортными компаниями, которые участвовали в госзакупках.
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Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель автотранспортных компаний, которые заключили государственные контракты на сумму свыше 798 млн рублей. Об этом сказано на сайте ФАС.

Служба признала, что ООО «Авто РГ», ООО «Тимреспект», ООО «Аксон», ООО «Автовела» и ООО «Автокоординатор» нарушили антимонопольное законодательство.

Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 13 торгах. Закупки проводились на право оказания автотранспортных услуг и услуг фотовидеофиксации дорожных правонарушений на территории города Москвы и Московской области, — сказано в сообщении.

Участникам сговора грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП.

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