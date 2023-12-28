Грузоперевозчики использовали «серые» схемы ухода от уплаты налогов

Через фирмы-однодневки грузоперевозчики уменьшали выплаты по НДС и по налогу на прибыль. Когда налоговая пришла с проверкой, технические компании уже были исключены из ЕГРЮЛ.

Больше 100 иностранных и российских компаний пользовались услугами грузоперевозчиков, которые применяли «серые» схемы уклонения от уплаты налогов. С 2020 по 2023 год через суд удалось вернуть в бюджет 10 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

Нарушители работали по единому сценарию: получали заказ от крупного бизнеса, затем использовали подконтрольные фирмы-однодневки на льготном режиме налогообложения, которые уменьшали выплаты по НДС и налогу на прибыль.

На момент налоговой проверки такие технические компании уже были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие. Фирмы не имели штатных водителей и транспортных средств для грузоперевозок.

При текущем объеме отечественного рынка автомобильных грузоперевозок предотвращение недобросовестных практик позволило бы, по нашим оценкам, увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджет на 300 млрд рублей. Эффект от сокращения теневого товарооборота, обеления рынка труда и снижения числа ДТП будет еще более масштабным, — сказал глава ОПИ Олег Павлов.

Крупные компании Nestle и Mars обращались за транспортными услугами к ООО «Лига Транс Лоджистикс», ООО «ТЭК Русглобал» и ООО «Транспортно-экспедиторская группа «Гардарика». К ним ФНС предъявила претензии по неуплате налогов на сумму свыше 1 млрд рублей.

По такой же схеме действовали и другие компании. Например, ООО «Автобат — Нижний Новгород», которое сотрудничало с PepsiCo, «Кнауф Гипс Кубань», Procter & Gamble, Coca-Cola. По данным ФНС перевозчик не доплатил в бюджет 39,7 млн рублей.

Министерство в настоящее время ведет анализ предложений по созданию на рынке автомобильных грузовых перевозок комфортных условий для работы перевозчиков, в том числе по созданию механизма защиты от недобросовестной конкуренции, а также повышению прозрачности деятельности перевозчиков, — сказали в Минтрансе.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин предложил создать критерии допуска компаний на рынок и разработать правила для перевозчиков.