Мошенники начали применять новую схему с новогодним кэшбеком

Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают начислить кэшбек или бонусы, чтобы компенсировать задержку доставки товаров. Об этом пишет МВД в своем телеграм-канале.
Под предлогом начисления бонусов мошенники просят назвать платежные данные или коды из смс-сообщений, которые будут использовать для хищения заказанных товаров или денег.
Канун Нового года и Рождества – это всегда приятные хлопоты и хорошее настроение. Однако даже в это время сотрудники МВД России не советуют терять бдительности, — сказала представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители напомнили, что все переговоры о доставке товаров нужно вести в официальном приложении интернет-магазина и не сообщать никому реквизиты банковской карты или иную информацию о заказе.
Особенно внимательными нужно быть пользователям, которые заказывают билеты на мероприятия или транспортные рейсы.
Мошенники создают фишинговые сайты таких компаний с привлекательными ценами и заманивают пользователей.
Важно проверять название сайта в адресной строке и не переходить по подозрительным ссылкам.
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