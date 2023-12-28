Мошенники начали применять новую схему с новогодним кэшбеком

Покупателей, которые ждут доставку подарков к Новому году, могут обмануть. Под предлогом компенсации за долгую доставку мошенники получают данные о банковской карте или о заказе.

Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают начислить кэшбек или бонусы, чтобы компенсировать задержку доставки товаров. Об этом пишет МВД в своем телеграм-канале.

Под предлогом начисления бонусов мошенники просят назвать платежные данные или коды из смс-сообщений, которые будут использовать для хищения заказанных товаров или денег.

Канун Нового года и Рождества – это всегда приятные хлопоты и хорошее настроение. Однако даже в это время сотрудники МВД России не советуют терять бдительности, — сказала представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители напомнили, что все переговоры о доставке товаров нужно вести в официальном приложении интернет-магазина и не сообщать никому реквизиты банковской карты или иную информацию о заказе.

Особенно внимательными нужно быть пользователям, которые заказывают билеты на мероприятия или транспортные рейсы.

Мошенники создают фишинговые сайты таких компаний с привлекательными ценами и заманивают пользователей.

Важно проверять название сайта в адресной строке и не переходить по подозрительным ссылкам.