Какие зарплатные отчеты меняются с 2024 года

С 2024 года будут новые формы РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1.

РСВ

Новую форму РСВ надо сдавать уже с отчета за 2023 год.

С 01.01.2024 действует только новая форма РСВ в редакции приказа ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.

До 31.12.2023 РСВ можно сдавать по форме:

ФНС в письме от 15.12.2023 № БС-4-11/15722@ приводит перечень обязательных листов в новой форме РСВ:

титульный лист;

раздел 1;

подраздел 1 раздела 1;

раздел 3.

Что изменилось в РСВ, мы рассказывали тут.

6-НДФЛ

За 2023 год сдавать 6-НДФЛ надо будет по старой форме.

Отчет за 1 квартал 2024 года надо сдавать по рекомендованной форме, которая доведена письмом ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@.

В ней будет шесть сроков уплаты налога. Какие данные попадут в строки 020 – 026 раздела 1 за 1 квартал 2024 года, смотрите здесь.

Для этой рекомендованной формы готовы контрольные соотношения (письмо ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@).

ЕФС-1

Новая форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

Разъяснений от СФР, за какой период ее сдавать, нет. Но приказ со старой формой признается утратившим силу с 01.04.2024.

Таким образом, уже с отчетности за 2023 год надо сдавать новую форму ЕФС-1.

Например, до 25 января надо сдать раздел 2 (аналог 4-ФСС), подраздел 1.2 (аналог СЗВ-ТД).

Что изменилось в ЕФС-1, мы разбирали тут.