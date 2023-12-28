Какие зарплатные отчеты меняются с 2024 года

РСВ
Новую форму РСВ надо сдавать уже с отчета за 2023 год.
С 01.01.2024 действует только новая форма РСВ в редакции приказа ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.
До 31.12.2023 РСВ можно сдавать по форме:
из приказа от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@;
из письма ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@ (рекомендованная форма).
ФНС в письме от 15.12.2023 № БС-4-11/15722@ приводит перечень обязательных листов в новой форме РСВ:
титульный лист;
раздел 1;
подраздел 1 раздела 1;
раздел 3.
Что изменилось в РСВ, мы рассказывали тут.
6-НДФЛ
За 2023 год сдавать 6-НДФЛ надо будет по старой форме.
Отчет за 1 квартал 2024 года надо сдавать по рекомендованной форме, которая доведена письмом ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@.
В ней будет шесть сроков уплаты налога. Какие данные попадут в строки 020 – 026 раздела 1 за 1 квартал 2024 года, смотрите здесь.
Для этой рекомендованной формы готовы контрольные соотношения (письмо ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@).
ЕФС-1
Новая форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
Разъяснений от СФР, за какой период ее сдавать, нет. Но приказ со старой формой признается утратившим силу с 01.04.2024.
Таким образом, уже с отчетности за 2023 год надо сдавать новую форму ЕФС-1.
Например, до 25 января надо сдать раздел 2 (аналог 4-ФСС), подраздел 1.2 (аналог СЗВ-ТД).
Что изменилось в ЕФС-1, мы разбирали тут.
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