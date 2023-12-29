Самозанятые таксисты не хотят проходить технические и медицинские осмотры каждый день

Правительство попросили пересмотреть требования к самозанятым водителям такси. Если оставить осмотры, то из отрасли могут уйти до 2 млн таксистов.

Объединение самозанятых обратилось к правительству с просьбой не требовать о водителей такси на личном автомобиле проходить ежедневные технические и медицинские осмотры. Об этом пишет «РБК».

С 1 сентября 2023 новый закон о такси разрешил работать самозанятым в пассажирских перевозках.

Водителям нужно пройти регистрацию в ФГИС «Такси» и два раза в день проходить технические и медицинские осмотры, ездить со страховкой и выполнять требования к внешнему виду автомобиля.

Авторы инициативы считают, что если не снять требования об обязательных осмотрах, то в 2024 году из отрасли уйдут до 2 млн самозанятых водителей. Таксисты на личных авто выполняют 63% заказов по стране.

Это приведет к тому, что объем поездок в такси сократится на 90%, а их стоимость в пиковые часы вырастет в 10-12 раз.