💥Календарь бухгалтера. Что бухгалтеру нужно сдать не позднее 9 января

Не позднее 9 января компании и предприниматели должны представить в налоговую много отчетов и заплатить налогов.

А именно:

подать уведомление о переходе на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль с 2024 года.

подать уведомление о переходе на уплату ЕСХН с 2024 года;

лицам, применяющим АУСН, представить в налоговый орган сведения за декабрь 2023 г.;

подать уведомление об отказе от АУСН с 2024 года;

подать уведомление о переходе на АУСН с 2024 года;

предоставить уведомление о переходе на УСН с 2024 года;

подать уведомление о выборе ИФНС для централизованной уплаты НДФЛ по обособленным подразделениям на 2024 год;

подать уведомление о выбранных объектах налогообложения для льготы по налогу на имущество за 2023 год;

подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет за 2023 год;

перечислить 2/3 налога по ПСН за годовой патент на 2023 год;

подать заявление об отказе от освобождения по НДС, начиная с 1 квартала 2024 г.;

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