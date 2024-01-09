Банки и МФО начнут предупреждать клиентов о высокой долговой нагрузке

Заемщики с долговой нагрузкой выше 50% будут получать от банков и микрофинансовых организаций уведомления о рисках. Это позволит клиентам определиться, заключать ли кредитные договоры, а банкам сократить уровень просрочки.

С 1 января 2024 года банки и микрофинансовые организации обязаны сообщать заемщикам о высоком уровне долговой нагрузки. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на изменения в законе «О потребительском кредите (займе)».

Кредиторам будет нужно рассчитывать для каждого потенциального клиента показатель долговой нагрузки и уведомлять их о рисках, если ПДН превышает 50%.

Пока что банки не определили единые правила информирования заемщиков о критичном росте долгов. ВТБ собирается сообщать о долговой нагрузке до получения кредита: клиентам потребуется расписаться в уведомлении или поставить электронную подпись.

В банке «Зенит» потребуют подписать такие уведомления вместе с прочими документами при оформлении кредита. Ренессанс Банк проинформирует заемщиков о риске просрочки из-за высокого ПДН дважды: при оформлении заявки на кредит и при подписании договора.

Такое уведомление поможет потенциальному заемщику еще раз обратить внимание на высокие риски и, возможно, воздержаться от наращивания долга, — сказала главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Эксперты издания считают, что сами по себе такие меры не позволят снизить долговую нагрузку. Однако уведомления позволят заемщикам грамотно принимать решение о заключении кредитных договоров, а банкам сохранить уровень просрочки на приемлемом уровне.