Объем вкладов населения вырос на рекордные 5,2 трлн рублей

В 2023 году россияне нарастили вклады до рекордных значений за всю историю наблюдения.

С января по ноябрь 2023 года объем средств на вкладах увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

С начала ведения статистики в 2013 году рост оказался максимальным. Например, в январе-ноябре 2022 года вклады выросли на 0,5 трлн рублей, а в том же периоде 2021 года — на 0,6 трлн рублей.

В Центробанке связывают популярность депозитов с ростом ключевой ставки на 8,5 п.п., до 16%. Доходность вкладчиков у отдельных банков превысила 17%.

В 2022 году ЦБ поднимал ключевую ставку до 20%, но из-за высокой неопределенности клиенты банков не торопились вкладывать свои средства, а наоборот снимали деньги.

Эксперты издания среди причин называют и снижение доступности инвестиций в недвижимость. Из-за изменений условий ипотечного кредитования фокус сместился на сбережение средств.

Ожидается, что 2024 год тоже окажется рекордным по объему вкладов, приток средств составит не менее 7 трлн рублей.