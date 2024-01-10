В справке 2-НДФЛ за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге

Сейчас налоговые агенты платят не НДФЛ, а ЕНП. Поэтому и информация об уплаченном налоге в справках (бывших 2-НДФЛ) не нужна.

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Даже если уплата налогов в 2023 году шла платежками-02 с КБК НДФЛ, фактически все равно шла уплата ЕНП + сдача уведомлений.

В справках к форме 6-НДФЛ есть такие строки:

общая сумма дохода;

налоговая база;

сумма налога исчисленная;

сумма налога удержанная;

сумма налога перечисленная.

Строку с перечисленным налогом за 2023 год заполнять не надо.

Дело в том, что с 2023 года действует новая редакция статьи 230 НК РФ. Оттуда убрали норму об указании в справках перечисленного налога.

Более того, эту строку можно было не заполнять уже в справках за 2022 год. Такое разъяснение давала ФНС.

А в справках к новой форме 6-НДФЛ с 2024 года строку о перечисленном налогу убрали вообще. При этом в справке с 2024 года будет новая строка.