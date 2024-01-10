В справке 2-НДФЛ за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге

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Даже если уплата налогов в 2023 году шла платежками-02 с КБК НДФЛ, фактически все равно шла уплата ЕНП + сдача уведомлений.
В справках к форме 6-НДФЛ есть такие строки:
общая сумма дохода;
налоговая база;
сумма налога исчисленная;
сумма налога удержанная;
сумма налога перечисленная.
Строку с перечисленным налогом за 2023 год заполнять не надо.
Дело в том, что с 2023 года действует новая редакция статьи 230 НК РФ. Оттуда убрали норму об указании в справках перечисленного налога.
Более того, эту строку можно было не заполнять уже в справках за 2022 год. Такое разъяснение давала ФНС.
А в справках к новой форме 6-НДФЛ с 2024 года строку о перечисленном налогу убрали вообще. При этом в справке с 2024 года будет новая строка.
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Комментарии2
о, как! я уже не успеваю за всеми изменениями следить
Те кто сочиняет формы отчетности тоже не успевают... Только вдумайтесь что чиновники сами вставляют в форму строчку, и сами же пишут что заполнять ее не надо..