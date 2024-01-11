Депутаты хотят разрешить при болезни работать удаленно, без больничного

Представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планируют внести в весеннюю сессию законопроект, который позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа, сохраняя таким образом размер заработной платы, пишут «Ведомости».
Законодательная инициатива будет предусматривать возможность сотрудника по согласованию с работодателем отказаться от больничного листа и от выплат из СФР. Таким образом, работник продолжит выполнять свои обязанности дистанционно и получать зарплату, работодатель не потеряет в производительности, а СФР сэкономит средства.
Поправки будут внесены в Трудовой кодекс. Необходимость разработки законопроекта Ярослав Нилов объяснил изменениями, вызванными пандемией коронавируса. За последние три года наибольшее количество больничных листов было оформлено в первый год пандемии, в 2020 г., — 60 млн. В 2022 г. — 56,5 млн, в 2023 г. — 49,7 млн.
Комментарии12
Ну конечно. Замечательный законопроект.))
Взносы платите, а больничный оплачивать не будем, средства надо экономить.))
Ну скажите, если человек на больничном, какое дело СФР работает он в это время или нет?
то есть хотят узаконить рабство?
Я думаю это правильно. Взносы пойдут на декретниц например. На несчастные случаи. Сейчас очень неудобно. Сотрудник сильно теряет в деньгах при больничном. Особенно если у него зарплата хорошая, а стажа не хватает. Мы стали доплачивать до среднего. Но это заморочка. А так будет проще. Сотрудник сам сможет выбрать. Больничный или зарплата.
А кто ему сейчас то мешает получать зарплату и не брать больничный?