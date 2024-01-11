Депутаты хотят разрешить при болезни работать удаленно, без больничного

Такой законопроект внесет поправки в ТК. По мнению чиновников это снизит нагрузку на Социальный фонд и упростит контроль за двойными выплатами.

Представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планируют внести в весеннюю сессию законопроект, который позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа, сохраняя таким образом размер заработной платы, пишут «Ведомости».

Законодательная инициатива будет предусматривать возможность сотрудника по согласованию с работодателем отказаться от больничного листа и от выплат из СФР. Таким образом, работник продолжит выполнять свои обязанности дистанционно и получать зарплату, работодатель не потеряет в производительности, а СФР сэкономит средства.

Поправки будут внесены в Трудовой кодекс. Необходимость разработки законопроекта Ярослав Нилов объяснил изменениями, вызванными пандемией коронавируса. За последние три года наибольшее количество больничных листов было оформлено в первый год пандемии, в 2020 г., — 60 млн. В 2022 г. — 56,5 млн, в 2023 г. — 49,7 млн.