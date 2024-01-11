👉 Что надо учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск в 2024 году

Поправки про расчет дней для КНО (в части округления) действительно были разработаны (это было еще в 2021 году), но в итоге их так и не приняли.
Про эти планируемые поправки мы подробно рассказывали тут.
Но это и не столь важно, потому что все эти нормы действуют уже с 1930 года. Просто они не вписаны в ТК, а регламентируются другим документом.
Речь идет о таких нормах:
округление дней отпуска для компенсации в пользу работника;
расчет стажа для компенсации пропорционально отработанному периоду;
выплата полной компенсации за 28 дней при отработанных 11 месяцах, а в ряде случаев – при 6 месяцах отработанного стажа.
Например, за 4 месяцев работы сотруднику нужно компенсировать 9,33 дня отпуска (28/12 х 4). Если работодатель хочет округлить эти дни до целого числа, то делать это можно только в большую сторону. Правила математики здесь не применяются.
То есть, компенсировать надо или 9,33 дня, или 10 дней (если в компании дни принято округлять).
При расчете компенсации за отпуск в 2024 году не забудьте учесть индексацию зарплаты. Пример расчета – здесь.
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