Минтруд установил новые индикаторы риска для внеплановых проверок

Работодателей будут проверять, если средний размер оплаты труда сотрудника ниже МРОТ и если компания сокращает взносы в СФР на 50% без кадровых изменений.

С 8 января 2024 года появилось два новых основания для проведения трудовых проверок. Об этом сказано в приказе Минтруда.

В список индикаторов риска добавили два пункта:

среднее значение оплаты труда работника ниже МРОТ при соотношении размера фонда оплаты труда и количества работников у одного работодателя за квартал. Исключения — предоставление отпуска без сохранения зарплаты, отстранение от работы, установление сокращенного дня и снижение оклада;

отсутствие кадровых изменений у одного работодателя за квартал при условии сокращения обязательных отчислений в СФР на 50%.

Теперь инспекция труда имеет право проверять работодателей, которые не соответствуют этим критериям.