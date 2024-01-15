Правительство отказалось от ресторанного сбора в пользу участников СВО

Кабмин отправил на «концептуальную доработку» законопроект депутатов от КПРФ, по которому с ресторанов баров и клубов предлагалось удерживать 1% от суммы каждого счета. Об этом пишут «Ведомости».
Идея ресторанного сбора в пользу участников спецоперации противоречит Налоговому кодексу.
В сентябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о новом сборе с ресторанов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Красноярском крае.
Эксперимент с удержанием 1% от суммы счета в пользу участников СВО предлагали начать в мае 2024 года.
Комментарии4
Это единственное с чем не согласуется?
Предлагаю ввести сбор (думаю, что процентов 95 будет справедливо) с депутутских доходов.
В процентах слишком сложно...
Вполне можно было оставить им по 17'000 руб. Для "слуг народа" вполне нормально было бы. Как-никак "средний класс".
Добрая-предобрая КПРФ... Фиг ли только она такая добрая за чужой счет?