Правительство отказалось от ресторанного сбора в пользу участников СВО

Кабмин отправил на «концептуальную доработку» законопроект депутатов от КПРФ, по которому с ресторанов баров и клубов предлагалось удерживать 1% от суммы каждого счета. Об этом пишут «Ведомости».

Идея ресторанного сбора в пользу участников спецоперации противоречит Налоговому кодексу.

В сентябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о новом сборе с ресторанов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Красноярском крае.

Эксперимент с удержанием 1% от суммы счета в пользу участников СВО предлагали начать в мае 2024 года.