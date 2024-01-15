В 2023 году закрылось три представительства иностранных банков в РФ

Представительство банка Intesa отказалось продлять аккредитацию, тогда как Aareal Bank и AstroBank могли продолжать работу, но решили выйти из реестра ЦБ.

В 2023 году в России перестали работать представительства немецкого банка Aareal, кипрского AstroBank, а также итальянской группы Intesa Sanpaolo. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас в стране действует 25 офисов иностранных кредитных организаций. В 2015 году их было 66. В 2024 году аккредитация заканчивается у представительств 7 банков.

Группа Intesa не стала продлевать аккредитацию своего представительства. Aareal Bank мог работать до 6 мая 2026 года, а AstroBank — до 29 августа 2024 года. Однако иностранные банки вышли из реестра Центробанка в 2023 году.

Тогда же свое представительство в России открыл один из крупнейших в Киргизии Айыл-банк.

В 2024 году швейцарский банк Cramer закрыл представительство в РФ.

Представительства иностранных банков не имеют права вести банковскую деятельность, они работают на популяризацию бренда и занимаются поиском деловых контактов.

Недавно мы писали, что банки из дружественных стран смогут открывать свои филиалы в РФ. Они смогут проводить только некоторые операции. Например, открывать и вести счета, заниматься переводом денежных средств, инкассацией и куплей-продажей иностранной валюты.