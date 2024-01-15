Когда не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами суточные выплаты водителям

Если размер суточных выплат не превышает 700 рублей за каждый день работы водителя в России и 2 500 рублей — за границей.

С 1 января 2024 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс о начислении НДФЛ и страховых взносах.

Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами суточные выплаты водителям грузовых автомобилей в размере не более 700 рублей за каждый день работы на территории РФ и не более 2 500 рублей за границей. Об этом сказано в 389-ФЗ.

Согласно ст. 168.1 ТК, работодатель должен возмещать сотрудникам с разъездным характером работы расходы на проезд, наем жилого помещения, суточные и иные расходы, утвержденные компанией.