Единственное жилье можно продать без НДФЛ через три года

В общем случае минимальный срок владения жильем для целей освобождения от НДФЛ при его продаже – 5 лет. Но если это единственное жилье, то минимальный срок – 3 года.

Разъяснение по этому поводу дает Минфин в письме от 26.12.2023 № 03-04-09/126108.

На дату продажи квартиры у человека в собственности не должно быть другого жилья. Исключение – жилье, приобретенное за 90 дней до дня продажи.

То есть, НДФЛ не будет, если к моменту продажи старой квартиры, которой владели более 3 дет, уже есть новая квартира. Но эта новая квартира должна быть куплена в течение 90 календарных дней до даты регистрации сделки по продаже старой квартиры.

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь. Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.