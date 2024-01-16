Единственное жилье можно продать без НДФЛ через три года

Разъяснение по этому поводу дает Минфин в письме от 26.12.2023 № 03-04-09/126108.
На дату продажи квартиры у человека в собственности не должно быть другого жилья. Исключение – жилье, приобретенное за 90 дней до дня продажи.
То есть, НДФЛ не будет, если к моменту продажи старой квартиры, которой владели более 3 дет, уже есть новая квартира. Но эта новая квартира должна быть куплена в течение 90 календарных дней до даты регистрации сделки по продаже старой квартиры.
Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь. Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.
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